Священник объяснил, можно ли христианам покупать на Пасху дубайский кулич

В Москве растет спрос на новую пасхальную выпечку — так называемые дубайские куличи. Их начинка, вдохновленная популярной шоколадкой с тестом катаифи и фисташковой пастой, стремительно набирает популярность. Столичные кондитеры подхватили тренд и теперь предлагают куличи с таким же наполнением.

Можно ли покупать дубайские куличи на православную Пасху? На этот вопрос интернет-изданию «Подмосковье сегодня» ответил священник Владислав Береговой.

Как называется кулич — не имеет значения

По словам священнослужителя, название «дубайский» не делает кулич исламским, так же как кулич, купленный в Иерусалиме, не становится иудейским.

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«А если кулич куплен в магазине, хозяин которого является агностиком или атеистом, — это не означает, что теперь этот кулич безбожный и освящать его нельзя. Здесь не идет речь о том, что какие-то правоверные мусульмане Дубая лепили этот кулич собственноручно на хоздворе какой-нибудь дубайской мечети. Какая разница, как назван кулич?» — пояснил отец Владислав.

Если в составе выпечки присутствует популярный дубайский шоколад, то логично, что она получила такое название. Это не делает кулич неподходящим для освящения или употребления на Пасху.

Священник также отметил любовь людей к громким названиям и трендам.

«Человек скорее пойдет не на ЛФК, а на йогу, которая, по сути, является тем же самым ЛФК, только с завышенным ценником. Он поедет на ретрит в Сибирь, а не в прекрасное семейное путешествие в Сибирские края. Поэтому если кто-то хайпанул на этом названии, получил свою дозу подписчиков и продал рецепт народу — молодец. Придавать этому какие-то религиозные значения не вижу смысла».

Кроме того, в составе кулича нет ингредиентов, которые христианам нельзя употреблять.

Главное — суть Пасхи, а не название кулича

Священник напомнил, что Пасха — это не просто традиции и праздничные блюда, а глубокий духовный смысл.

«Если хотите дубайский кулич, пусть будет дубайский кулич размером с небоскреб Бурдж-Халифа, ешьте в удовольствие. Главное помнить, что суть Пасхи не в яйцах, не в пасках, не в куличах, а в Воскресении Христовом, которое грядет, которое несомненно, которое приносит в наши дома радость, счастье, мир, тишину и спокойствие духа. Вот это главное, а как называется кулич — не имеет значения».