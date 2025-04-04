Свиные шкурки: живущая в Рязани звезда «Дома-2» рассказала о любимом блюде

Звезда телепроекта «Дом-2» Анна Самонина, живущая в Рязани, рассказала о своём любимом блюде. Видео девушка выложила в телеграм-канале.

Самонина показала, как гуляет с мамой и ребёнком в подъезде дома во время дождя.

— Мы с Приднестровской молдавской республики, — говорит Анна. — Там очень многие любят свиную шкуру. Мы с мамой её просто обожаем.

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Самонина сообщила, что нашла шкурку на рынке в Рязани и купила.

— Боже, она волшебна! — заявляет Анна.

Самонина вышла замуж за другого участника «Дома-2» Максима Евстропова из Рязани. После свадьбы пара переехала в наш город.

Видео: t.me/samoninaanna