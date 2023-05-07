Свежие идеи для благоустройства садового участка

Начало дачно-огородного сезона — это не только посадка овощей, ягодных кустов, фруктовых деревьев и приятный отдых на свежем воздухе.

Весеннее преображение природы дает импульс для дальнейшего обустройства своего сада, оживляет фантазию и творческие способности. О свежих идеях по созданию уютного дачного пространства пойдет речь в нашем небольшом обзоре.

Покрышкам — вторую жизнь

Сразу оговоримся, мы не будем касаться изначально дорогих и трудоемких проектов, таких как уличная беседка с мини-кинотеатром и теплыми полами или пруд с фонтаном, окруженный по периметру большим цветником.

Предлагаем обратить внимание на подручные материалы, работа с которыми не требует ощутимых денежных и временных затрат, зато конечный результат может доставить немало удовольствия вам и близким.

Начнем с использованных автопокрышек. Способов их оригинального использования насчитывается немало. Именно из них нередко делают клумбы, пуфики и даже столы.

Перед тем продлить покрышке жизнь ее надо вымыть и высушить. Затем подобрать к ней ножки или колесики от старого кресла ( либо приобрести новые) прикрутить к покрышке, а сверху положить столешницу из фанеры.

Для пуфика столешницу можно обтянуть тканью или кожезаменителем. Естественно саму покрышку можно красиво разрисовать, а для стола купить клеенку приятной расцветки.

Еще проще превратить отслужившие колеса в элегантные цветочные клумбы в виде лесенки. Под дно каждой покрышки кладется лист фанеры , внутренняя поверхность засыпается землей, а дальше- простор для садоводческой импровизации.

Поддон превращается…

Еще один предмет, который после использования по прямому назначению можно задействовать для садового благоустройства — обыкновенный деревянный поддон.

Нередко именно из них строят заборы, особенно, когда нужно огородить небольшой участок. Простота самого изделия сочетается с практичностью. Вы можете использовать готовые поддоны или же соединить доски самостоятельно. Еще один немаловажный плюс — для однотипных поддонов не нужна предварительная подгонка. Просто звенья вашего забора надо тщательно скрепить между собой. и, конечно, вкопать основание конструкции в землю, обеспечив устойчивость всему сооружению.

Из тех же поддонов можно сделать декоративную перегородку, отделив обеденную зону от места тихого отдыха. Только такая стенка не должна быть слишком высокой.

Если к верхней части поддона прикрутить лист фанеры ,после этого зашить боковые стороны, а затем засыпать внутрь землю, можно сделать что-то наподобие висячих садов.

Даже старую бочку для хранения поливной воды можно превратить в небольшой уличный столик, главное качественно укрепить столешницу и оживить саму конструкцию оригинальным рисунком.

Убежище под тополями

Уютную беседку, защищающую от палящего солнца, можно сделать, высадив по окружности 10-12 саженцев китайского тополя. Дерево очень быстро растет, ветви и кроны и легко сплетаются. Для того, чтобы этот процесс пошел в задуманном вами направлении, стволы надо наклонить к центру будущей беседки, подвязав их друг за друга, либо к предварительно вбитым кольям.

Из обычных деревянных ящиков для фруктов можно сделать подвесные грядки для цветов или помидоров. Главное закрепить ящики к опорам и эстетично расположить их. Плюсы таких грядок очевидны: растения хорошо защищены от сорняков, их не надо пропалывать и подвязывать, при поливе вода поступает непосредственно к корням, а сами конструкции достаточно мобильны.

Ну а для украшения дома, беседки, бани и хозблока отлично подойдут светодиодные или неоновые гирлянды. При покупке уточните у продавца-консультанта, предназначена ли эта иллюминация для улицы и не боится ли она слишком низких или высоких температур.

Перед тем, как воплощать эти идеи в жизнь, необходимо помнить, что они должны вызывать эстетическое наслаждение, не провоцировать отрицательных эмоций, быть безопасными для людей и окружающей среды.