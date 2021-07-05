Свежие данные о заболевших коронавирусом в районах Рязанской области

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Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила о количестве заболевших коронавирусом в муниципальных образованиях региона.

В целом в Рязанской области на 12.30 5 июля 2021 г. с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 31617 человек. В настоящее время в Рязани выявлено 16471 случай.

В Рязанском районе — 1224 (Поляны — 135, Дядьково — 93, Заборье — 60, Мурмино — 51, Варские — 47, Заокское — 47, Подвязье — 44, Турлатово — 39, Листвянка — 37, Окский — 34, Агро-Пустынь — 33, Алеканово — 31, Льгово — 30, Дубровичи — 29, Искра — 28, Новосёлки — 24, Вышгород — 22, Полково — 21, посёлок учхоза Стенькино — 20, Тюшево — 20, Реткино — 19, Хирино — 19, Высокое — 17, Шумашь — 17, Екимовка — 16, Совхоз Рязанский — 15, Александрово — 14, Вышетравино — 11, Кораблино — 11, Рожок — 11, Секиотово — 11, Болошнево — 10, Глебово — 10, Коростово — 10, Наумово — 10, Мушковатово — 9, Приозёрный — 9, Ласковский — 7, Насурово — 7, Ровное — 7, Абрютино — 6, Долгинино — 6, Вишнёвка — 5, Затишье — 5, Казарь — 5, Семкино — 5, Ульяновка — 5, Ялтуново — 5, Богданово — 4, Даниловка — 4, Киселево — 4, Красный Восход — 4, Ласково — 4, Романцево — 4, Госплемстанция — 3, Дашки 2-е — 3, Дубняки — 3, Никольское — 3, Плахино — 3, Гавердово — 2, Гнетово — 2, Денежниково — 2, Деулино — 2, Дмитриевка — 2, Дедюхино — 2, Земенки — 2, Кельцы — 2, Лужки — 2, Матчино — 2, Мельгуново — 2, Передельцы — 2, Прудный — 2, Путково — 2, Семено-Никольское — 2, Семено-Оленинское — 2, Слободка — 2, Шахманово — 2, Юрасово — 2, Алтухово — 1, Астромино — 1, Бахмачеево — 1, Взметнево — 1, Высоковские Дворики — 1, Гряцкое — 1, Дудкино — 1, Марьино1 — 1, Марьино2 — 1, Пальное — 1, Протасово — 1, Рубцово — 1, Сажнево — 1, Сергеевка — 3, Серовское — 1, СНТ «Урожай» — 1, Требухино — 1, Трубниково — 1).

В Скопине — 1105; в Касимове — 883; в Касимовском районе — 666 (Сынтул — 75, Гусь-Железный — 66, Елатьма — 54, Крутоярский — 40, Подлипки — 33, Лашма — 32, Клетино — 22, Лощинино — 20, Новая Деревня — 18, Ташенка — 15, Которово — 14, Ахматово — 12, Бабино-Булыгино — 12, Сосновка — 12, Дмитриево — 11, Инкино — 10, посёлок станции Касимов — 9, Любовниково — 9, Шостье — 9, Ардабьево — 8, Самылово — 8, Селизово — 8, Торбаево — 8, Крюково — 7, Погост — 7, Чаур — 7, Алёшино — 5, Ермолово — 5, Малеево — 5, Пустынь — 5, Щербатовка — 5, Вырково — 4, Гиблицы — 4, Дуброво — 4, Лазарево — 4, Лубяники — 4, Самуиловка — 4, Сиверка — 4, Алферьево — 3, Беркеево — 3, Большой Кусмор — 3, Ибердус — 3, Клоково — 3, Кольдюки — 3, Кочемары — 3, Озёрный — 3, Телебукино — 3, Ананьино — 2, Анатольевка — 2, Аниково — 2, Балушевы Починки — 2, Данево — 2, Залесное — 2, Иванчино — 2, Китово — 2, Лався — 2, Овчинники — 2, Савостьяново — 2, Токарево — 2, Уланова Гора — 2, Урядино — 2, Аксеново — 1, Ашуково — 1, Баженово — 1, Баромыково — 1, Бельково — 1, Бетино — 1, Болотцы — 1, Булгаково — 1, Выкуши — 1, Еспинки — 1, Жданово — 1, Забелино — 1, Кулово — 1, Курмыш — 1, Левино — 1, Макеенки — 1, Марьино Данево — 1, Марьино-Заречное — 1, Мишуково — 1, Морозово — 1, Новляны — 1, Озерки — 1, Перво — 1, Петрушево — 1, Поповка — 1, Сеитово — 1, Селищи — 1, Тимохино — 1, Халымово — 1, Чернышево-Починки — 1); в Ряжске — 632; в Клепиковском районе — 628 (Тума — 224, Криуша — 51, Болонь — 38, Екшур — 33, Оськино — 28, Первушкино — 23, Молькино — 19, Бусаево — 14, Макеево — 12, Давыдово — 10, Лосево — 10, Егорово — 8, Задне-Пилево — 9, Аверкиево — 6, Алексеево — 6, Калдево — 6, Коренёво — 6, Снохино — 6, Спирино — 8, Колесниково — 5, Малое Дарьино — 5, Малахово — 4, Малиновка — 4, Уткино — 6, Ершовские выселки — 3, Сергеево — 3, Тамышёво — 3, Щурово — 3, Белозерье — 2, Ветчаны — 2, Волчково — 2, Гришино — 2, Ивкино — 2, Ильино — 2, Иншаково — 2, Константиново — 2, Лихунино — 2, Ломакино — 2, Меркулово — 2, Мягково — 2, Рябикино — 2, Тюрвищи — 2, Ушмор — 2, Барское — 1, Бозово — 1, Большое Дарьино — 1, Борисково — 1, Быково — 1, Бычково — 1, Верещугино — 1, Гаврино — 1, Гуреево — 1, Деево — 1, Ершово — 1, Заводская Слобода — 1, Кобылинка — 1, Кондаково — 1, Лаптево — 1, Малая Каменка — 1, Мелюшово — 1, Миленино — 1, Натальино — 1, Наумово — 1, Ненашкино — 1, Ново-Никольск — 1, Озерки — 1, Перино — 1, Пилево — 1, Плишкино — 1, Подгорье — 1, Порошино — 1, Посерда — 1, Прудки — 1, Русаново — 1, Рябиновка — 1, Савино — 1, Селезнево — 1, Сонино — 1, Сусово — 1, Тюково — 1, Ужищево — 1, Ухино — 1, Фролово — 1, Хараблино — 1, Чёрное — 1, Шабаево — 1, Шакино — 1).

В Рыбном — 609; в Сасове — 580; в Скопинском районе — 568 (Вослебово — 56, Побединка — 50, Павелец — 42, Успенское — 41, Корневое — 31, Ильинка — 28, Рождествено — 26, Свинушки — 26, Чулково — 26, Вердерево — 21, Казинка — 17, Лопатино — 17, Клекотки — 15, Желтухинский — 14, Горлово — 13, Секирино — 12, Городецкое — 8, Князево — 8, Моховое — 8, Петрушино — 8, Пупки — 8, Шелемишево — 8, Березняги — 7, Гремячка — 6, Дмитриево — 6, Рудинка — 5, Свистовка — 5, Высокое — 4, Ермолово — 4, Новые Кельцы — 4, Поплевинский — 4, Богослово — 3, Отрада — 3, Вязовёнка — 2, Гореловка — 2, Делехово — 2, Деменьшино — 2, Затворное — 2, Катино — 2, Кремлево — 2, Кушуново — 2, Муравлянка — 2, Мшанка — 2, Поляны — 2, Хворощевка — 2, Большак — 1, Дегтярка — 1, Ермолово — 1, Лазинка — 1, Московский — 1, Нагиши — 1, Немерово — 1, Николо-Скопин — 1, Троице-Орловка — 1, Шелемишевские Хутора — 1); в Новомичуринске — 485; в Рыбновском районе — 459 (Баграмово — 53, Костино — 38, Пощупово — 29, Завод Ветзоотехника — 26, Новосёлки — 21, Новое Батурино — 20, Старолетово — 19, Ходынино — 18, Перекаль — 17, Алешня — 13, Высокое — 13, Глебково — 12, Дивово — 12, Житово — 12, Константиново — 12, Вакино — 10, Чурилково — 10, Городище — 9, Лужки — 8, Федякино — 8, Сидоровка — 7, Аксеново — 6, Горяйново — 6, Кузьминское — 6, Летово — 6, Свистово — 6, Мантурово — 5, Марково — 4, Пальные — 4, Старое Батурино — 4, Выселки — 3, Зеленинские Дворики — 3, Комсомольский — 3, Ногино — 3, Раменки — 3, Романцево — 3, Срезнево — 3, Старое Веселево — 3, Большое Жоково — 2, Бражкино — 2, Ивашково — 2, Ильинское — 2, Окаемово — 2, Войнюково — 1, Волынь — 1, Железницкие Выселки — 1, Зеленино — 1, Зубово — 1, Истобники — 1, Калиновка — 1, Козловка — 1, Медведево — 1, Нагорное — 1, Пионерский — 1).

В Шиловском районе — 444 (Лесной — 155, Желудево — 30, Борки — 21, Ерахтур — 20, Мосолово — 17, Ибредь — 13, Авдотьинка — 12, Куземкино — 12, Сановка — 11, Инякино — 10, Тырново — 10, Задубровье — 9, Терехово — 9, Сасыкино — 9, Аделино — 8, Борок — 8, Елизаветинка — 7, Занино-Починки — 7, Ирицы — 6, Нармушадь — 7, Тимошкино — 7, Санское — 6, Берёзово — 4, Большие Пекселы — 4, Пустополье — 4, Свинчус — 4, Федосеево-Пустынь — 4, Красный Холм — 3, Муратово — 3, Пролетарский — 3, Заполье — 2, Крутицы — 2, Сельцо-Сергиевка — 2, Шелухово — 2, Алехово — 1, Воружка — 1, Дебры — 1, Дубровка — 1, Илебники — 1, Константиново — 1, Копаново — 1, Надеино — 1, Наследничье — 1, Полтавка — 1, Слобода — 1, Увяз — 1, Юшта — 1).

В Михайловском районе — 428 (Октябрьский — 119, Первомайский — 20, Стрелецкие выселки — 23, Щетиновка — 23, Виленка — 19, Печерники — 16, Голдино — 13, Грязное — 13, Козловка — 13, Фирюлевка — 13, Электрострой — 12, Заря — 10, Рачатники — 8, Слободка — 8, Берёзово — 7, Красное — 7, Новопанское — 7, Бычки — 5, Печерниковские Выселки — 5, С/з им. Ильича — 5, Малинки — 4, Некрасово — 4, Прудская — 4, Пушкари — 4, Треполье — 4, Чурики — 4, Волосовка — 3, Каморино — 3, Прудские Выселки — 3, Дугинка3 — 2, Жмурово — 2, Завидовка — 2, Заречье1 — 2, Иваньково — 2, Киндяково — 2, Низок — 2, Павелково — 2, Подобреево — 2, Покровское1 — 2, Помозово — 2, посёлок Коровинского спиртзавода — 2, посёлок совхоза Мишино — 2, посёлок совхоза Фрунзенский — 2, Ижеславль — 3, Поярково — 2, Трепольский — 2, 10-й год Октября — 1, Аннино — 1, Арсеньево — 1, Большое Свистово — 1, Заболотье — 1, Комаревка — 1, Лобановские Выселки — 1, Маково — 1, Машково — 1, Огибалово — 1, Хавертово — 1, Щеголево — 1, Электрик — 1); в Михайлове — 402; в Спасском районе — 380 (Ижевское — 62, Троица — 26, Гавриловское — 24, Кирицы — 15, Панино — 14, Собчаково — 12, Лакаш — 11, Павловка — 11, Сушки — 11, Спиртзаводской — 10, Дегтяное — 9, Устрань — 9, Городковичи — 8, Кутуково — 8, Огородниково — 8, Новый Киструс — 7, Перкино — 7, Аргамаково — 6, Дубовичье — 6, Половское — 6, Засечье — 5, Исады — 5, Новики — 5, Сумбулово — 5, Брыкин Бор — 4, Выжелес — 4, Выселки — 4, Желобова Слобода — 4, Красильниково — 4, Моньясово — 4, Орехово — 4, Старый Киструс — 4, Федотьево — 4, Веретье — 3, Выползово — 3, Горки — 3, Иванково — 3, Селезеново — 3, Ухорское — 3, Фатьяновка — 3, Агламазово — 2, Добрый Сот — 2, Добрянка — 2, Емельяновка — 2, Каменка — 2, Красный Яр — 2, Михали — 2, Петровичи — 2, посёлок Откормсовхоза — 2, Бельское — 1, Бессоновка — 1, Деревенское — 1, Городец — 1, Жерновище — 1, Кучино — 1, Малые Гулынки — 1, посёлок Санатория «Кирицы» — 1, Разбердееево — 1, Соболёвая — 1, Студенец — 1, Старостеклянное — 1, Тысья — 1, Хрипенки — 1, Чевкино — 1).

В Шилове — 345; в Шацком районе — 304 (Казачья Слобода — 73, Чёрная Слобода — 68, Выша — 20, Ямбирно — 12, Польное Ялтуново — 10, Борки — 8, Высокое — 8, Каверино — 7, Завидное — 6, Лесное Конобеево — 7, Польное Конобеево — 6, Лесная Поляна — 5, Новосёлки — 5, Новочернеево — 5, Ольхи — 5, Печины — 4, Старочернеево — 4, Аксельмеево — 3, Кучасьево — 3, Темешево — 3, Федяево — 3, Апушка — 2, Большое Агишево — 2, Большой Пролом — 2, Желанное — 2, Карнаухово — 2, Кермись — 2, Лесное Ялтуново — 2, Липяной Дюк — 2, Садовый — 2, Сново-Здорово — 2, Федосово — 2, Шевырляй — 2, Алеменево — 1, Вачкас — 1, Даниловка — 1, Демидово — 1, Инная Слобода — 1, Кривая Лука — 1, Кулики — 1, Лесная Слобода — 1, Малый Пролом — 1, Новософьино — 1, Студеновка — 1, Тарадеи — 1, Токарево — 1, Ужово — 1, Шаморга — 1); в Кораблине — 268; в Старожиловском районе — 257 (Истье — 63, Совхоз имени Ленина — 31, Рязанские сады — 20, Хрущево — 17, Ершово — 16, Большие Поляны — 11, Панинская слобода — 11, Гребнево — 10, Чернобаево — 8, Ивановское — 5, Соха — 5, Вороново — 4, Аристово — 4, Киселево — 4, Кутуково — 4, Татаркино — 4, Шёлковая — 4, Гулынки — 3, Лучинск — 3, Мелекшино — 3, Акулово — 2, Большое Кожухово — 2, Заполье — 2, Кареево — 2, Коленцы — 2, Медвежье — 2, Музалево — 2, Муняково — 2, Ромоданово — 2, Столпцы — 2, Акуловский Участок — 1, Епихино — 1, Кащеевка — 1, Соболево — 1, Тарасово — 1, Ямы — 1); в Шацке — 241; в Александро-Невском районе — 235 (Каширин — 29, Боровок — 28, Студенки — 28, Ленино — 25, Зимарово — 15, Ленинский — 13, Бурминка — 12, Просечье — 12, Калинино — 7, Нижний Якимец — 9, Норовка — 6, Борисовка — 5, Ново-Сергиевка — 5, Ольховка — 5, Дмитриевка — 4, Ново-Тишевое — 4, Заборово– 3, Михалково — 3, Спешнево– 3, Чернышевка — 3, Кайсаровка — 2, Канищево — 2, Бахметьево — 2, Благие — 1, Добрая Надежда — 1, Константиновка — 1, Красное Знамя — 1, Лапотские Выселки — 1, Мары — 1, Павловка — 1, Полиловка — 1, Ржавец — 1, Сатиновка — 1); в Сараях — 226; в Сараевском районе — 224 (Кривское — 31, Меньшие Можары — 16, Бычки — 14, Муравлянка — 12, Сысои — 12, Желобово — 10, Телятники — 10, Алексеевка — 9, Борец — 10, Ягодное — 10, Напольное — 9, Высокое — 8, Паники — 8, Красный Озерок — 7, Большие Можары — 6, Мордово — 5, Зеркальные Пруды — 4, Назарьево — 4, Белоречье — 3, Витуша — 3, Троицкое — 3, Старобокино — 3, Айкановка — 2, Ивановка — 2, Красный Куст — 2, Новополье — 2, Новый Хутор — 2, Одоевщина — 2, Озерки — 2, Таптыково — 2, Весёлый — 1, Галинка — 1, Красная Вершина — 1, Красная Звезда — 1, Максы — 1, Новобокино — 2, Озёриха — 1, Пономаревка — 1, Ясли — 1).

В Сапожке — 223; в Александро-Невском — 221; в Спас-Клепиках — 212; в Сасовском районе — 203 (Сотницыно — 35, Кустаревка — 16, Малый Студенец — 16, Молодёжный — 12, Темгенево — 12, Любовниково — 9, Алёшино — 8, Демушкино — 8, Сасовский — 8, Новое Берёзово — 6, Арга — 4, Глядково — 4, Ернеево — 4, Нижнее Мальцево — 4, Старое Берёзово — 4, Фроловское — 4, Агломазово — 3, Берестянки — 3, Мыс Доброй Надежды — 3, Раково — 3, Салтыково — 3, Устье — 3, Шевали-Майданы — 3, Барашево — 2, Бастаново — 2, Гавриловское — 2, Кошибеево — 2, Мордвиново — 2, Пичкиряево — 2, Придорожный — 2, Саблино — 2, Батьки — 1, Боковой Майдан — 1, Декабристы — 1, Истлеево — 1, Ключи — 1, Кузьминки — 1, Мокрое — 1, Пятаково — 1, Рожково — 1, Трудолюбовка — 1, Хрущево — 1, Чубарово — 1); в Милославском районе — 202 (Чернава — 29, Центральный — 26, Боршевое — 11, Липяги — 11, Южный — 11, Богородицкое — 10, Зелёный — 10, Кочуры — 10, Озерки — 9, Архангельское — 8, Воейково — 8, Змеевка — 8, Бугровка — 7, Горняк — 6, Топилы — 5, Мураевня — 4, посёлок Совхоза Большевик — 4, Покрово-Гагарино — 3, Селезневка — 3, Большое Подовечье — 2, Заболотовское — 2, Казначеевка — 2, Роговое — 2, Сергиевское — 2, Спасское — 2, Данилово — 1, Дегтярка — 1, Ермоловка — 1, Жерновки — 1, Ново-Александрово — 1, Потапово — 1, Пролетарский — 1); в Захаровском районе — 187 (Елино — 38, Смена — 26, Добрые Пчелы — 21, Безлычное — 15, Плахино — 15, Федоровское — 11, Жокино — 10, Остроухово — 8, Субботино — 8, Пупкино — 5, Поливаново — 4, Гладкие Выселки — 3, Катагоща — 3, Колесня — 3, Альяшево — 2, Окуньково — 2, Большое Коровино — 1, Большое Фурсово — 1, Дербень — 1, Зимино — 1, Каймань — 1, Спасские Выселки — 1, Старое Зимино — 4, Троицкое — 1, Шляхино — 1).

В Милославском — 184; в Спасске-Рязанском — 184; вСтарожилове — 181; в Чучкове — 181; в Чучковском районе — 159 (Аладьино — 38, Пертово — 32, Авангард — 25, Дубровка — 17, Кистенево — 9, Назаровка — 9, Мелехово — 7, Остро-Пластиково — 5, Завидово — 4, Шеметово — 4, Дудкино — 3, Алеево — 1, Голенищево — 1, Красное Озеро — 1, Протасьев Угол — 1, Родники — 1, Ункосово — 1); в Кораблинском районе — 152 (Ключ — 14, Кипчаково — 12, Пехлец — 11, Пустотино — 10, Ковалинка — 9, Семион — 8, Ерлино — 7, Никитино — 7, Бобровинки — 6, Михино — 5, Бестужево — 5, Молвина Слобода — 4, Моловка — 4, Филатово — 4, Фролово — 4, Яблонево — 4, Быковская Степь — 3, Княжое — 3, Новые Воды — 3, посёлок Газопровод — 3, Жаркое — 2, Зараново — 2, Курбатово — 2, Незнаново — 2, Неретино — 2, Приянки — 2, Табаево — 2, Аманово — 1, Ибердский — 1, Ленинский — 1, Малые Выселки — 1, Октябрь — 1, Проницы — 1, Слободка — 1, Троица — 1, Хомут — 1, Хомутск — 1, Чижово — 1); в Пронске — 142; в Пронском районе — 140 (Тырново — 17, Октябрьское — 14, Гремяки — 12, Береговая Погореловка — 11, Берёзово — 11, Маклаково — 11, Орловский — 10, Малинищи — 8, Мамоново — 8, Погореловский — 7, Кисьва — 4, Семенск — 4, Абакумово — 3, Бакланово — 3, Денисово — 3, Восточный — 2, Гниломедово — 2, Кареево — 2, Синь — 2, Скучаловка — 2, Альютово — 1, Булычево — 1, Роскино — 1, Руднево — 1); в Ухолове — 128; в Ряжском районе — 126 (Петрово — 18, Дегтяное — 12, Салтыки — 12, Новое Еголдаево — 10, Шереметьево — 10, Свет — 8,Журавинка — 7, Марчуки 1-е — 6, Подвислово — 6, Поплевино — 6, Большая Алешня — 5, Турово — 5, Марчуки 2-е — 4, Марьино — 3, Ратманово — 3, Совка — 3, Еголдаево — 2, Солнце — 2, Чирково — 2, Введеновка — 1, Нагорное — 1); в Захарове — 125; в Кадоме — 85; в Сапожковском районе — 78 (Морозовы Борки — 14, Красный Угол — 8, Собчаково — 8, Красное — 7, Малый Сапожок — 6, Фабричная Слобода — 6, Кривель — 4, Новокрасное — 5, Михеи — 4, Большая Дорога — 3, Парышка — 3, Березники — 2, Коровка — 2, Чёрная Речка — 2, Васильевка — 1, Канино — 1, Марфинка — 1, Уда — 1); в Путятине — 74; в Ухоловском районе — 73 (Погореловка — 10, Ольхи — 9, Ясенок — 9, Александровка — 7, Покровское — 7, Смолеевка — 6, Волынщино — 5, Богородицкое — 4, Калинин — 4, Кензино — 4, Коноплино — 3, Кобылино — 1, Красный — 1, Мостье — 1, Поляки — 1, Сатино — 1); в Путятинском районе — 64 (Песочня — 15, Береговое — 13, Летники — 6, Отрада — 5, Строевское — 5, Екатериновка — 4, Воршево — 3, Глебово — 3, Карабухино — 3, Макеево — 3, Новая Деревня — 2, Никитино — 1, Унгор — 1); в Ермишинском районе — 55 (Савватьма — 10, Надежка — 9, Азеево — 6, Мердушь — 6, Нарма — 4, Царёво — 4, Игошино — 3, Большое Ляхово — 2, Вышуры — 2, Гремячий ключ — 2, Спасско-Раменье — 2, Торопово — 2, Бедишево — 1, Власово — 1, Свестур — 1); в Ермиши — 52; в Пителинском районе — 49