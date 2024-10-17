Четверг, 17 октября, 2024
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Светлана Журова объяснила перестановки в руководстве российского спорта

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Перестановки в российском спорте могут быть связаны с усилением роли государства в его управлении, заявила NEWS.ru депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

На это указал и Станислав Поздняков, который недавно объявил о своём уходе с поста президента Олимпийского комитета России.

«Если исходить из слов Позднякова о том, что роль государства усилится, то можно предположить, что Мамедов сделал вывод о кандидатуре Михаила Дегтярева на пост главы ОКР. Но это лишь предположение. Вероятно, это действительно связано с усилением государственной роли в управлении спортом, особенно олимпийским, в котором сейчас мы не участвуем в полной мере», — отметила Журова.

15 октября глава ОКР Станислав Поздняков сообщил о своём уходе с поста президента организации и предложил провести досрочные выборы нового руководства.

Ранее, 1 октября, произошло объединение федераций спортивной и художественной гимнастики под руководством главы РЖД Олега Белозёрова. После этого Ирина Винер, возглавлявшая ВФХГ с 2008 года, призналась, что давно мечтала покинуть свою должность, так как бумажная работа отвлекала её от тренерской деятельности.

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