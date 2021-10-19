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Вторник, 19 октября, 2021
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Светлана Радионова рассказала об итогах проверки АО «Русская кожа» в Рязани

7info

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила об итогах внеплановой проверки АО «Русская кожа» в Рязани. Информацией она поделилась в Instagram.

На предприятии выявлены недостоверные сведения об инвентаризации выбросов. Есть проблемы с производственным экологическим контролем, недостатки у проекта предельно допустимых выбросов в атмосферу. Кожевенный завод эксплуатирует с нарушениями установки газоочистки.

Специалисты Росприроднадзора составили протоколы, вынесли предписания. Нарушителей глава ведомства обещала наказать.

  • Светлана Радионова рассказала об итогах проверки АО «Русская кожа» в Рязани
  • Светлана Радионова рассказала об итогах проверки АО «Русская кожа» в Рязани

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