Светлана Пермякова и Владимир Селиванов въедут в особняк олигарха Воронцова

Актеры Светлана Пермякова и Владимир Селиванов примут участие в съемках продолжения популярного сериала ТНТ «Бедные смеются, богатые плачут» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Героиня Пермяковой пополнит штат горничных особняка олигарха Сергея Воронцова, а «реальный пацан» Селиванов сыграет регионального чиновника. Создатели обещают раскрыть других новых персонажей и их исполнителей после старта съемок этим летом. Среди них, как известные актеры, так и те, кто был выбран через народный кастинг, который ТНТ совместно с Good Story Media, проводили весной. Премьера второго сезона состоится на ТНТ уже в этом году.

«Бедные смеются, богатые плачут» это история о социальной разобщенности, жизненных проблемах представителей разных социальных слоев, о том, как на людей влияют большие деньги и с ними большие искушения или наоборот их полное отсутствие. Мелодрама о жизни обитателей особняка на Рублевке — его хозяев и многочисленной прислуги вышла на ТНТ в середине февраля, и сразу завоевала зрительскую любовь и лидерство в своем временном слоте.

Во втором сезоне в большом доме олигарха Воронцова продолжат бурлить страсти и интриги. Зрителей ждет новая череда семейных перипетий, любовных отношений, тайн разоблачений, драматических и комедийных ситуаций между богатыми и бедными – все то, за что зрители так полюбили сериал. Что касается новых заявленных героев, то горничная Оксана (Светлана Пермякова) будет принята в богатый дом на испытательный срок. Несмотря на то, что далеко не все будут рады ей в доме, она найдет общий язык с первой женой Воронцова – Еленой и даже поможет ей в решении сложной для нее ситуации. Владимир Селиванов сыграет регионального чиновника Никиту, который умеет расположить к себе. Однако за внешними решениями в пользу дела, скрывается и личная выгода. Удастся ли чиновнику обвести вокруг пальца опытного бизнесмена узнаем во втором сезоне «Бедные смеются, богатые плачут». По словам создателей, съемки сериала начнутся уже совсем скоро, а в настоящее время группа проекта активно готовится к ним.

Марина Никольская, креативный продюсер: «Во втором сезоне мы решили расширить мир персонала не только большим всероссийским кастингом, но и точечным выбором народной любимицы Светланы Пермяковой. Горничная Оксана заводится в этом сезоне, как помощница Елены, и сыграет в ее жизни значительную роль, хоть и косвенно на первый взгляд. Так же мы раскрываем одну из главных тайн первого сезона – почему Сергей распродает имущество своих бывших жен. Эта история привела в сериал персонаж Вовы Селиванова – чиновника Никиту и целую линию его взаимоотношений с хозяином дома. Новые герои сделают истории главных героев объемнее, а любимые актеры ярко дополнят прекрасный каст нашего сериала. Особняк так же пополнится новыми обитателями «мира богатых», но об этом расскажем немного позже».

Владимир Селиванов, актёр: «Я принял предложение сразу же, как только узнал, что над проектом работает мой родной продакшн Good Story Media, а сериал идёт на моём родном канале ТНТ – это для меня очень важно. Буквально через 20 минут после знакомства с режиссёром мы поняли друг друга, а через день мне позвонили и сказали, что я утверждён. Во втором сезоне я сыграю чиновника из небольшого города. Мой герой кажется простачком, но на самом деле он не так прост. У него тоже есть свои интересы и своя линия, которую он будет гнуть на протяжении всего сезона».