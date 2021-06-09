Светлана Лобода осталась без продюсера

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Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина расторгла контракт с певицей. Она сообщила о своём решении через личный аккаунт в социальной сети.

— Всё бесконечное конец свой обретает…С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу, — написала Крапивина в посте.

По информации некоторых СМИ причиной для принятия такого решения стал скандал, случившийся на премии МУЗ-ТВ.

Ранее певица Диана Арбенина также заявила, что более не собирается участвовать в перфомансах, подобных МУЗ-ТВ.