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Среда, 9 июня, 2021
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Светлана Лобода осталась без продюсера

7info7
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Продюсер Светланы Лободы  Нателла  Крапивина расторгла контракт с певицей. Она сообщила о своём решении через личный аккаунт в социальной сети.

 — Всё бесконечное конец свой обретает…С сегодняшнего дня я больше не являюсь продюсером Светланы Лободы и не хочу иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу, — написала  Крапивина в посте.

По информации некоторых СМИ причиной для  принятия такого решения стал скандал, случившийся на премии МУЗ-ТВ.

Ранее певица Диана Арбенина также заявила, что более не собирается участвовать в перфомансах, подобных МУЗ-ТВ.

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