Светлана Андреева переназначена на должность и. о. мэра Касимова

Светлана Андреева вновь назначена на должность исполняющего обязанности главы администрации города Касимова. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Решение о продлении работы Андреевой до объявления следующего конкурса на должность мэра приняли во вторник, 26 октября, депутаты местной Думы.

Также утверждены на своих должностях заместитель главы администрации по экономике и финансам — начальник финансово-казначейского управления Ольга Мелехова и заместитель главы по социальным вопросам Татьяна Соловьева.

Светлана Васильевна Андреева родилась в Касимове в 1972 году. Окончила государственный педагогический университет имени С. А. Есенина в Рязани, получив профессию учителя истории. В администрации города Касимова работает с 2008 года, начиная с должности главного специалиста по социальным вопросам. В 2011 году перешла в отдел по организационной и кадровой работе, который возглавляла в течение 6 лет. 4 года руководила аппаратом администрации.

Постоянно проходит курсы повышения квалификации в сфере муниципального управления, противодействия коррупции, контрактной системы в сфере закупок, управления проектами в муниципальном образовании,

Светлана Андреева награждена почетными грамотами министерства по делам территориальных образований и общественных объединения Рязанской области, благодарственным письмом губернатора Рязанской области.

Замужем, имеет сына.