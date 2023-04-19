Свалка в Турлатово под Рязанью продолжает тлеть

На свалке в Турлатово под Рязанью 19 апреля продолжаются инженерные работы, идёт засыпка грунтом. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Рязанской области.

По данным на утро среды, свалка по-прежнему тлеет. Задача пожарных — не просто прекратить доступ кислорода, но и потушить каждую искру, которая может привести к повторному возгоранию, – пояснили в чрезвычайном ведомстве.

О локализации очага стало известно накануне около 8 часов вечера.