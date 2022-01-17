Суррогатным матерям в России могут запретить рожать для иностранцев

Как выяснили «Известия», Госдума в феврале может принять в первом чтении резонансный законопроект, который предлагает установить запрет для иностранцев и лиц без гражданства использовать институт суррогатного материнства на территории России. Кроме того, документом вводится обязательное получение детьми гражданства РФ, если они рождены или вынашивались суррогатной матерью на день вступления в силу этого запрета.
Информацию о том, что законопроект может быть рассмотрен в феврале, «Известиям» подтвердили в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
Готовы поддержать законопроект и в комитете-соисполнителе — по вопросам семьи, женщин и детей.
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