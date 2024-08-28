Среда, 28 августа, 2024

Супруги из Спас-Клепиков отпраздновали 70-ю годовщину свадьбы

Автор: 7info7

Опубликовано

фото ИД «Пресса»

27 августа супруги Титовы из Спас-Клепиков отметили свой 70-летний юбилей совместной жизни. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По словам Андрея Васильевича, крепкие чувства между ними сохранялись благодаря взаимному уважению. Титовы рассказали, что любовь возникла у них с первого взгляда. Однажды, повстречав на улице очаровательную девушку, Андрей не смог пройти мимо, подошел и заговорил с ней. Прогулка, которую они провели вместе, стала началом их долгого совместного пути. В семье выросли два сына. Супруги всегда вели активный образ жизни, вместе выращивали овощи и с удовольствием собирали грибы.

Согласно рассказам родных и знакомых, Валентина Федоровна — талантливая рукодельница, обладающая мастерством шитья. Андрей Васильевич — отличный плотник, строитель, механик и маляр. Оба работали в районной больнице: он был водителем, а она — медсестрой.

Кроме того, в этот день в семье отмечался еще один значимый момент — день рождения Андрея Васильевича, ему исполнилось 95 лет.

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