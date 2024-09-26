«Суперниндзя» выходит на международный уровень

13 октября в 17:00 на СТС выходит международный сезон самого масштабного спортивно-развлекательного шоу страны — «Суперниндзя» (16+). В этот раз за 5 миллионов рублей поборются не только лучшие российские атлеты, но и спортсмены из Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, США, Мексики, Коста-Рики, Омана и других стран.

«В новом сезоне увидел много крутых спортсменов. В похожих проектах своих стран они очень достойно себя показывали и здесь составили серьёзную конкуренцию нашим атлетам. В итоге у нас получилось суперсоревнование на международном уровне», — считает ведущий Дмитрий Масленников, которому компанию снова составили Валерия Астапова и Василий Артемьев.

В новом сезоне появятся легенды мирового ниндзя-спорта, готовые на всё ради долгожданной победы. «Пять раз участвовал в шоу American Ninja Warrior,но победа ускользала от меня, хотя я крутой спортсмен, — говорит американский участник Кевин Карбон. — Кроме ниндзя-спорта, в моей жизни есть сумасшедшие каскадёрские трюки. Например, я перепрыгнул с одной перекладины летящего вертолёта на другую, люблю забираться на высоченные здания. Всю жизнь чувствую себя человеком-пауком, надеюсь, что и на этой полосе тоже стану настоящим супергероем».

В надежде наконец-то победить приехал в Россию и австрийский спортсмен Саймон Бруннер, который участвовал в похожих телешоу 16 раз. «Я много где был, но меня впечатлил именно российский проект, — делится он. —Я был в шоке оттого, какая здесь огромная трасса. Полосы с препятствиями здесь длиннее, много больших прыжков, а суперфинал так вообще крутой.Никогда такого не видел». С австрийским атлетом согласен и победитель шоу Ninja Warrior France Клемо Гравье:«В России отборочный тур сложнее, чем во Франции. Здесь очень сильные участники, что добавляет мотивации».

Среди героев не только профессионалы ниндзя-спорта, но и любители. «Я тренируюсь на деревьях, использую их как спортивные снаряды. У меня «природный фитнес», так как мы с женой и детьми живём в экзотическом месте, — признаётся Леонардо Калдерон из Коста-Рики. —Для меня поездка в Россию больше, чем мечта. Не ожидал, что когда-то смогу здесь побывать, поэтому очень благодарен за участие в шоу. Я увидел много сильных ребят, да и трасса выглядит очень техничной. Но я верю, что нет ничего невозможного».

Главную «героиню» шоу —112-метровую полосу с препятствиями — построили на площади 40 000 квадратных метров в Минеральных Водах. Разработчик трассы и победитель первого сезона Юрий Прокудин считает, что по сравнению с предыдущим сезоном конструкция сильно видоизменилась и «подросла».«Теперь трасса сложнее в разы, ведь ниндзя-спорт набирает обороты, спортсмены становятся сильнее,поэтому им нужен дополнительный стимул для роста», — говорит он.