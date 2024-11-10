Воскресенье, 10 ноября, 2024
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Супермодель умерла во время медового месяца

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Алексей Самохин

Британская супермодель Джорджина Купер умерла во время медового месяца в Греции в возрасте 46 лет, пишет «Российская газета».

Джорджине стало плохо в номере гостинице на острове, которая принадлежит друзьям ее семьи. Женщину доставили на скорой помощи в больницу, а затем экстренно перевезли на Кипр. В течение 5 дней пациентка находилась в реанимации, а затем скончалась.

Друзья Купер сообщили, что недавно она переболела коронавирусом, причиной смерти могли стать осложнения болезни.

Купер начала карьеру модели в тринадцать лет. В 15 лет девочка появилась в музыкальном клипе Bon Jovi. В 90-х годах прошлого века она была очень востребованной в модной индустрии, дружила с Кейт Мосс.

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