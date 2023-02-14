SuperJob назвал вакансии в Рязани с зарплатой от 76 до 180 тысяч рублей

Сервис SuperJob назвал самые высокооплачиваемые предложения работы в Рязани в феврале 2023 года.

Больше всего готовы платить ведущему программисту «1С». От кандидата требуются высшее образование и опыт программирования. Организация предлагает зарплату 180 тысяч рублей.

На второй строчке — вакансия начальника строительно-монтажного участка с зарплатой 120 тысяч рублей. Требования к кандидату — профильное образование, стаж работы от 3 лет и опыт работы на предприятиях нефтяной, нефтеперерабатывающей или химической промышленности.

Третье место заняла вакансия ведущего инженер-конструктора с зарплатой до 150 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее образование и знания механики и металлообработки.

Также в список попали вакансии управляющего фермерским хозяйством с зарплатой от 100 тысяч рублей и менеджера по работе с ключевыми клиентами с зарплатой от 76 тысяч рублей.