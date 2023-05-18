SuperJob: Две трети студентов вузов Рязани против возврата к системе распределения выпускников

Идею возврата к системе распределения выпускников поддерживает только каждый третий студент вузов Рязани. Таковы данные исследования сервиса SuperJob.

Внесённый в Госдуму проект закона предполагает обязательство выпускников-бюджетников отрабатывать 3 года по распределению, а в случае отказа — возмещать государству расходы на обучение.

Примечательно, что идея возврата к системе распределения и гарантированному трудоустройству выпускников больше нравится родителям старшеклассников и экономически активным рязанцам, чем самим студентам.

Больше половины горожан высказались за возврат к прежней системе распределения. Один из четырёх респондентов высказался против, 21% с ответом затруднились.

Опрошенные горожане старше 45 лет высказывались в поддержку законопроекта чаще других — 73%, среди рязанцев с высшим образованием об этом заявили 64%.

Больше половины родителей учеников 10-11 классов положительно относятся к возврату системы распределения — 62%.

Вместе с тем лишь трое из десяти студентов институтов и университетов поддерживают проект закона. 46% полагают, что такая система нарушает свободу выбора, и высказываются против её введения.

Опрос проводился с 1 по 17 мая 2023 года среди экономически активного населения и студентов вузов из Рязани.