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Вторник, 21 июня, 2022

Судимый за убийство сожительницы рязанец получил срок за убийство соседа

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Судимый за убийство сожительницы рязанец получил срок за убийство соседа

Собранные Кораблинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя 1959 года рождения, ранее судимого за убийство сожительницы. Он признан виновным в убийстве соседа (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 7 декабря 2021 года в с. Аманово Кораблинского района при распитии спиртных напитков между соседями произошел бытовой конфликт, в ходе которого гость оскорбил хозяина жилища, где происходило застолье. В ответ мужчина нанес односельчанину два ножевых удара в область груди и живота. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Подозреваемый в убийстве был задержан по «горячим следам» и на основании ходатайства следователя заключен под стражу.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденному предстоит в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

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