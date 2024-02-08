Четверг, 8 февраля, 2024

Судебные приставы вернули двум рязанцам 2 млн рублей

Свыше 2 млн рублей ущерба, причиненного владельцам подсобных хозяйств, взыскано рязанскими судебными приставами в течение 16 дней.

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Судебные приставы вернули двум рязанцам 2 млн рублей

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Губернатор Малков открыл чемпионат ФСИН России по рукопашному бою в Рязани

Свыше 2 млн рублей ущерба, причиненного владельцам подсобных хозяйств, взыскано рязанскими судебными приставами в течение 16 дней. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области.

10 января 2024 года на основании исполнительного листа, выданного Рязанским районным судом, сотрудниками отделения судебных приставов по Рязани и Рязанской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании более 2 млн. с юридического лица в пользу гражданина О. и гражданина Г., личным хозяйствам которых был нанесен материальный ущерб.

В рамках исполнительного производства судебными приставами были направлены запросы в регистрирующие органы. Было установлено, что за компанией-должником зарегистрированы транспортные средства и имеются расчетные счета в банке.

Судебным приставом были вынесены постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортных средств и постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся в кредитной организации. Также было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора по исполнительному производству имущественного характера.

В результате комплекса примененных мер 17 и 18 января с расчетного счета компании-должника были списаны денежные средства, необходимые для возмещения ущерба и оплате исполнительского сбора. 25 января исполнительное производство было окончено на основании ст. 47.1.1 ФЗ «Об исполнительном производстве», в связи с полным погашением долга. Права пострадавших владельцев подсобных хозяйств полностью восстановлены.

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