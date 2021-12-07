Судебные приставы разыскивают рязанца с долгом по алиментам более 600 тысяч

Судебные приставы объявили в розыск должника по алиментам из Рязанского района. Мужчина накопил долг более 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по региону.
Исполнительное производство в отношении Кыркунова Евгения Михайловича 29.08.1979 г. р. возбуждено в отделении судебных приставов по Рязани и Рязанскому району. Зная о своей обязанности выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних дочерей, рязанец игнорирует свои обязанности.
Сумма задолженности уже достигла 674 тыс. руб.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Кыркунова, просят обращаться в дежурную часть рязанского Управления ФССП. Номер для связи: +7 (4912) 29-45-00.