Понедельник, 5 февраля, 2024
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Судебные приставы оштрафовали назойливых коллекторов

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Судебные приставы оштрафовали коллекторов на 50 тысяч рублей. Подробности сообщила пресс-служба УФССП России по Рязанской области. 

К приставам обратилась рязанка с жалобой на назойливых коллекторов, которые звонили женщине чаще нормы, установленной законом. Так, компании-взыскатели не могут звонить должникам с 22:00 до 08:00 по будням и с 20:00 до 09:00 в выходные и праздничные дни, количество телефонных звонков не должно быть более одного звонка в сутки, превышать более двух звонков в неделю и более восьми в месяц.

Специалисты УФССП проверили данные и подтвердили, что коллекторы нарушили федеральный закон № 230-ФЗ. Компанию-взыкатель привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Назойливые звонки рязанке прекратились. 

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