Судебные приставы объявили в розыск должника по алиментам из Кадомского района

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Судебные приставы объявили в розыск жителя Кадомского района. Мужчина накопил крупный долг по алиментам, сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Рязанской области.

Маслов Виктор Викторович 22.10.1984 года рождения долгое время не выплачивает средства на содержание несовершеннолетних сына и дочери. Долг по алиментам превысил миллион рублей.

В связи с тем, что ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства в селе Восход мужчина не проживает, его объявили в розыск.

Приставы обращаются к рязанцам: если вы обладаете информацией о местонахождении должника, обратитесь в дежурную часть ведомства по телефону +7 (4912) 29-45-00.