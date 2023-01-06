Известный астролог Василиса Володина считает, что жизнь представителей одного из знаков зодиака кардинально поменяется. Судьбоносные изменения принесёт с собой затмение в 2023 году.

По словам Володиной, любые затмения – это особенное время. Они могут оказывать тонкое влияние на людей, с ног на головы переворачивать судьбы. Так, глобальные изменения с наступлением затмения могут произойти в жизни Львов.

Василиса Володина не уточнила, о каком именно затмении идёт речь. Однако Львам она советует внимательно отнестись к окружению в период этих событий. Главные изменения могут произойти в личной жизни Львов. Очень остро будет стоять вопрос власти и равенства в паре, где есть представитель этого знака. Начнутся выяснения, кто прав, кто виноват.