Пятница, 6 января, 2023
7info7

Судьбоносное затмение перевернёт с ног на голову жизнь одного знака зодиака в 2023 году

На главнуюНовости мира
Фото из группы Рязань ВКонтакте

Известный астролог Василиса Володина считает, что жизнь представителей одного из знаков зодиака кардинально поменяется. Судьбоносные изменения принесёт с собой затмение в 2023 году.

По словам Володиной, любые затмения – это особенное время. Они могут оказывать тонкое влияние на людей, с ног на головы переворачивать судьбы. Так, глобальные изменения с наступлением затмения могут произойти в жизни Львов.

Василиса Володина не уточнила, о каком именно затмении идёт речь. Однако Львам она советует внимательно отнестись к окружению в период этих событий. Главные изменения могут произойти в личной жизни Львов. Очень остро будет стоять вопрос власти и равенства в паре, где есть представитель этого знака. Начнутся выяснения, кто прав, кто виноват.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/