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Изображение от freepik
Спорт

Судьба строительства 50-метрового бассейна в Рязани решается в Москве

Алексей Самохин

Представители Минспорта Рязанской области в телеграм-канале губернатора Павла Малкова ответили на вопрос о сроках строительства 50-метрового бассейна в Рязани. Спортивное сооружение планируется разместить на улице Космонавтов. 

Сообщается, что проектная документация для строительства подготовлена, документы направлены в Минспорт России на выделение финансирования. Решение ведомства ожидается. 

Без федерального финансирования построить такой бассейн в Рязани не получится из-за высокой стоимости работ. 

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