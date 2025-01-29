Судьба строительства 50-метрового бассейна в Рязани решается в Москве

Представители Минспорта Рязанской области в телеграм-канале губернатора Павла Малкова ответили на вопрос о сроках строительства 50-метрового бассейна в Рязани. Спортивное сооружение планируется разместить на улице Космонавтов.

Сообщается, что проектная документация для строительства подготовлена, документы направлены в Минспорт России на выделение финансирования. Решение ведомства ожидается.

Без федерального финансирования построить такой бассейн в Рязани не получится из-за высокой стоимости работ.