Суд вынес приговор владельцу кафе, где посетителя изнасиловали шваброй

В Свердловской области суд вынес приговор по резонансному делу об изнасиловании в кафе «Ромашка», сообщает E1.ru

Новоуральский городской суд признал обвиняемого, Ивана Бугаенко, виновным и приговорил его к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы по нескольким статьям. Срок он будет отбывать в колонии общего режима.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, 7 октября 2023 года в кафе «Ромашка» в Новоуральске произошёл инцидент: посетителя избили, а затем надругались над ним. Вскоре обвинение было предъявлено Ивану Бугаенко, который сначала скрывался, но позже сам пришёл в полицию.

Бугаенко осудили по двум статьям: за причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ) и за насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Приговор ещё не вступил в законную силу.

До возбуждения уголовного дела Бугаенко утверждал в беседе с E1.RU, что конфликт начался из-за поведения потерпевшего по прозвищу Салтан. По его словам, Салтан пришёл в кафе в день годовщины смерти человека, которого он убил. Он напился и угрожал родственникам погибшего, поэтому его решили наказать.

По рассказам местных жителей, зачинщиками драки стали Иван Бугаенко, его брат и охранники кафе. Очевидцы сообщили, что участники конфликта сняли происходящее на видео и разослали его, чтобы похвастаться и запугать других.

На видео видно, как избитый мужчина лежит на полу, его окружают и продолжают избивать. Затем автор ролика снимает с него штаны, просит принести палку, а после, используя швабру, насилует его. Нападавшие оскорбляют пострадавшего и спрашивают, за что он сидел в тюрьме. В видео его называют «Салтан» и говорят, что он «авторитет». Сам пострадавший не может отвечать на вопросы, вероятно, из-за сильного алкогольного опьянения.

Жители региона потребовали закрыть кафе и массово оставляли негативные отзывы.