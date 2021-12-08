Суд вынес приговор троим рязанцам за кражу топлива из нефтепровода

Суд назначил наказание троим жителям Рязанской области за самовольное присоединение к нефтепродуктопроводу и кражу нефтепродуктов (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст.158 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что в 2018 году трое мужчин, один из которых был егерем, осуществили незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод с помощью сварочного аппарата.

Нефтепродукты обвиняемые перекачивали в канистры. Всего они похитили около 6 тысяч литров дизельного топлива на сумму более 240 тысяч рублей.