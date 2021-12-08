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Среда, 8 декабря, 2021
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Суд вынес приговор троим рязанцам за кражу топлива из нефтепровода

Александр Ильин

Суд назначил наказание троим жителям Рязанской области за самовольное присоединение к нефтепродуктопроводу и кражу нефтепродуктов (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст.158 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Установлено, что в 2018 году трое мужчин, один из которых был егерем, осуществили незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод с помощью сварочного аппарата. 

Нефтепродукты обвиняемые перекачивали в канистры. Всего они похитили около 6 тысяч литров дизельного топлива на сумму более 240 тысяч рублей. 

«Приговором суда им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 1,5 до 3 лет условно с установлением испытательного срока на 1-2,5 года», — говорится в сообщении СК. 

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