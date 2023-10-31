Суд вынес приговор педофилу, которого арестовали в Анапе за сексуальное насилие над девочками — его приговорили к семи годам колонии строго режима, пишет телеграм-канал SHOT.

Речь идет о 49-летнем жителе Воронежской области, который приехал в курортный город и гулял по детским лагерям.

«(Злоумышленник. — Прим. Ред.) заходил в комнаты и трогал спящих девочек 10-12 лет», — говорится в публикации.

В частности, он орудовал в детском лагере «Счастливое детство». Мужчина запирал комнаты вожатых, чтобы они не смогли помешать. При этом извращенец совершал преступления в том числе в футболке с надписью: «Пивозавр».