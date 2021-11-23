Суд вновь отложил заседание по делу о школе №6

Арбитражный суд в Туле вновь отложил заседание по делу о школе № 6 Рязани. Информация появилась на сайте суда.
Напомним, Рязанский арбитражный суд ранее признал действия городской администрации, отказавшей передать здание школы Русской православной церкви, незаконными. Мэрия подала апелляцию, которую рассматривает 20 арбитражный апелляционный суд.
22 ноября в материалах дела появилось ходатайство мэрии Рязани об отложении судебного разбирательства. Сегодня судья принял соответствующее решение.
Следующее заседание назначено на 22 декабря.