Суд в Рязани вновь отказался вернуть уголовное дело Карабасова прокурору

В пятницу, 10 сентября, в Советском районном суде Рязани состоялось очередное заседание по делу бывшего и. о. главы администрации города Сергея Карабасова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Карабасов, его заместитель Ковалёв, руководитель фирмы-подрядчика Пузанов проходят обвиняемыми по делу о площадке-призраке в лесопарке.

Защита просила вернуть дело прокурору, но вновь получила отказ.

Во время заседания огласили протоколы следственных действий с участием подсудимых, произведенных в ходе предварительного расследования. Суд согласился привлечь свидетелем со стороны защиты В. Исаева.