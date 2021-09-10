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Пятница, 10 сентября, 2021
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Суд в Рязани вновь отказался вернуть уголовное дело Карабасова прокурору

7info
Суд в Рязани вновь отказался вернуть уголовное дело Карабасова прокурору

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В пятницу, 10 сентября, в Советском районном суде Рязани состоялось очередное заседание по делу бывшего и. о. главы администрации города Сергея Карабасова. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Карабасов, его заместитель Ковалёв, руководитель фирмы-подрядчика Пузанов проходят обвиняемыми по делу о площадке-призраке в лесопарке.

Защита просила вернуть дело прокурору, но вновь получила отказ.

Во время заседания огласили протоколы следственных действий с участием подсудимых, произведенных в ходе предварительного расследования. Суд согласился привлечь свидетелем со стороны защиты В. Исаева.

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