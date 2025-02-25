Суд в Касимове рассмотрит дело обвиняемого в наркоторговле

Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего мужчины. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).

По версии следствия, в период с июня по ноябрь 2024 года обвиняемый совместно с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, незаконно сбывали наркотические средства на территории Московской, Пензенской, Рязанской областей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий его преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов, из незаконного оборота изъято более 1,2 кг метадона и героина.

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На транспортное средство стоимостью более 2,5 млн рублей, используемое при совершении преступления, судом наложен арест.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Касимовский районный суд Рязанской области для рассмотрения по существу.