Суд удовлетворил иск Дерипаски к Навальному

Зеленоградский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски к блогеру Алексею Навальному, его соратникам и трём изданиям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя истца Алексея Мельникова.

Агентство напоминает, что Дерипаска судился с Навальным, Георгием Албуровым, Марией Певчих и тремя СМИ.

Суд рассматривал иск о защите чести и достоинства после публикации в Ютубе ролика «Яхты, взятки и любовница. Что скрывает министр Лавров?». Бизнесмен требовал опровержения информации.

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