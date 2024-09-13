Суд смягчил наказание таксисту-мигранту, изнасиловавшему девушку-подростка

12 сентября Челябинский областной суд смягчил приговор 30-летнему мигранту из Таджикистана, который был осуждён на восемь лет за изнасилование 16-летней девушки в Магнитогорске. Подробности сообщает URA.ru.

Как сообщили в пресс-службе суда, приговор был изменён. Изначально мужчину признали виновным по пункту «а» части 3 статьи 131 Уголовного кодекса РФ, но в апелляционной инстанции переквалифицировали его действия на часть 1 статьи 131 УК РФ. В результате наказание было снижено до трёх с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Изнасилование произошло в августе 2023 года. По предварительной информации, мужчина подрабатывал в такси и приехал на вызов. В машину к нему села 16-летняя девушка. Во время поездки таксист оказывал ей знаки внимания, катал по городу и предлагал развлечься. После отказа таксист привёз её к своему дому, где силой вытащил из машины, завёл в квартиру и изнасиловал.

Всё это время девушка не могла позвать на помощь из-за разрядившегося телефона. Лишь в квартире она попыталась сопротивляться, но силы были неравны.

После задержания таксист отрицал свою вину. На время следствия его отправили в СИЗО. В мае 2024 года ему вынесли приговор. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 131 Уголовного кодекса РФ и отправили в колонию строго режима на восемь лет.

Апелляционная инстанция смягчила решение, снизив срок до трёх с половиной лет.