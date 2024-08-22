Суд рассмотрит меру пресечения обвиняемому в нападении на супружескую пару в Новой Москве

В ближайшее время суд с участием прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов рассмотрит вопрос о мере пресечения 37-летнему мужчине, обвиняемого в нападении на супружескую пару в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Фигуранту предъявлено обвинение в убийстве мужчины и покушении на убийство женщины, совершенные с целью скрыть другое преступление (п. «к» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 п. «а, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

19 августа 2024 года фигурант, находясь в частном доме, расположенном в д. Ярцево, напал на супружескую пару, нанеся два удара по голове пожилого мужчины и удар по голове его жене. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Вину свою он признал и пояснил, что совершил преступление из страха быть изобличенным в попытке кражи денежных средств со счета потерпевшего. Будучи вхожим в дом в качестве помощника по хозяйству, фигурант попросил у пенсионера денег в долг, а когда получил отказ, решил украсть деньги. В комоде на втором этаже он увидел банковскую карту пенсионера, сфотографировал ее, привязал свой номер телефона к карте, зашел в онлайн-банк, увидел, что на балансе карты 21 тыс рублей и решил не переводить деньги.

Испугавшись, что пенсионер, узнав о произошедшем, может обратиться в правоохранительные органы, злоумышленник дважды ударил его по голове монтировкой, а затем нанес удар по голове и супруге пенсионера. Пытаясь скрыть следы содеянного, он поджог ковер в доме и скрылся с места преступления.

Ход расследования контролируется прокуратурой Москвы.