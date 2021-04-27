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Вторник, 27 апреля, 2021
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Суд продлил домашний арест Карабасову и Ковалёву

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В пятницу, 23 апреля, в Советском районном суде Рязани продолжилось рассмотрение дела бывшего и. о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Он проходит обвиняемым по делу о площадке-призраке в Лесопарке.

В сообщении пресс-службы суда говорится, что на заседании была заслушан свидетельница. Также было принято решение продлить срок домашнего ареста Карабасова и его заместителя Игоря Ковалёва на три месяца. 

Очередное заседание суда назначено на 30 апреля. 

Напомним, бывший и.о. главы администрации Рязани проходит обвиняемым по делу о площадке-призраке в Лесопарке. Рязанская журналистка сообщила Владимиру Путину, что спортивная площадка, которую должны было поставить в Лесопарке, там так и не появилась. Позднее администрация города рассказала, где и когда поставили площадку, но от уголовного дела Карабасова это не спасло.

Сам Карабасов заявил, что не считает себя виновным а пропажу площадки назвал лишь версией следствия. 

Вместе с Сергеем Карабасовым обвиняемым проходит и его бывший заместитель Игорь Ковалёв.

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