Суд продлил арест фигурантам дела о взрыве в посёлке Лесной Шиловского района

Басманный суд Москвы 20 декабря продлил срок содержания под стражей учредителю компании ООО «Разряд» Александру Егоршину и гендиректору Сергею Нистраткину по делу о взрыве на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщает издание «Вид сбоку».

Решение о продлении ареста суд принял по по ходатайству следствия.

Напомним, по факту взрыва на заводе «Эластик» следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Всего в результате происшествия погибло 17 человек.