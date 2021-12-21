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Вторник, 21 декабря, 2021
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Суд продлил арест фигурантам дела о взрыве в посёлке Лесной Шиловского района

Александр Ильин

Басманный суд Москвы 20 декабря продлил срок содержания под стражей учредителю компании ООО «Разряд» Александру Егоршину и гендиректору Сергею Нистраткину по делу о взрыве на предприятии в посёлке Лесной Шиловского района Рязанской области, сообщает издание «Вид сбоку». 

Решение о продлении ареста суд принял по по ходатайству следствия.

Напомним, по факту взрыва на заводе «Эластик» следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Всего в результате происшествия погибло 17 человек. 

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