Суд прекратил уголовное преследование «скопинского маньяка» Мохова

Скопинский районный суд Рязанской области прекратил уголовное преследование «скопинского маньяка» Виктора Мохова по обвинению в укрывательстве преступления. Причиной стало истечение срока давности, сообщает РИА Новости.

«Сегодня поступило ходатайство от защитника Мохова, и уголовное преследование в отношении него было прекращено из-за истечения срока давности», — сообщили в суде.

Второй обвиняемый по этому делу, который также проходит по статье о заранее не обещанном укрывательстве преступления, соответствующего ходатайства не подавал.

Рассмотрение уголовного дела продолжится в 10:00 13 августа.

В августе 2022 года в доме Мохова произошло убийство. Один из его гостей убил другого. Хозяин помогал спрятать тело.