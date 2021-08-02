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Понедельник, 2 августа, 2021
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Суд постановил прекратить уголовное дело о гибели трехлетнего рязанца в сточной яме

Елена Лобанова
Суд постановил прекратить уголовное дело о гибели трехлетнего рязанца в сточной яме
Image by Sang Hyun Cho from Pixabay
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В Рязанской области судья постановил прекратить уголовное дело о гибели трехлетнего мальчика в сточной яме. Такое решение приняли из-за того, что обвиняемый загладил причиненный преступлением вред. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК. 

Следователи выяснили, что осенью 2020 года зампредседателя одного из сельскохозяйственных кооперативов решил устранить засор трубы, который случился из-за обвала грунта. Для этого он выкопал возле коровника яму глубиной около 1,5 метра. 

— После окончания работ яму ничего не оградили. Таким образом, обвиняемый не обеспечил надлежащий режим техники безопасности. Из-за этого 10 декабря 2020 года в указанную яму со сточными водами провалился ребенок, — говорится в сообщении. 

Трехлетний местный житель захлебнулся. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего». 

Обвиняемый загладил причиненный вред, поэтому дело в отношении него прекратили. Судья назначил ему штраф размером 50 000 рублей.

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