Суд поместил под домашний арест директора фирмы, работники которой погибли в коллекторе

Кузьминский районный суд избрал в отношении директора коммерческой организации, работники которой погибли при чистке коллектора, меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

37-летнему мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

7 августа 12 сотрудников фирмы проводили работы в канализационном коллекторе на улице Краснодарской. В результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться на поверхность и погибли.