Суд отменил оправдательный приговор экс-замглавы администрации Рязани Сергею Пашкевичу

Апелляционный суд Тамбовской области отменил оправдательный приговор бывшему замглавы администрации Рязани Сергею Пашкевичу.

Уголовное дело будет рассматривать новый состав суда.

Ранее Октябрьский районный суд Тамбова вынес обвинительный приговор бывшему советнику главы администрации Рязани Александру Зайкину и экс-советнику министра экономического развития РФ Павлу Пущину по уголовному делу о взятке. Бывший замглавы мэрии Рязани Сергей Пашкевич был оправдан.

Сторона обвинения обжаловала приговор Пашкевичу. 30 августа решение суда было отменено и направлено на новое рассмотрение, сообщает пресс-служба тамбовской прокуратуры.