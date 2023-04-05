Рязанский облсуд оставил в силе приговор по делу экс-мэра Рязани Карабасова

Сегодня, 5 апреля, в Рязанском областном суде состоялось заседание по делу экс-мэр Рязани Сергея Карабасова.

Сергей Карабасов, бывший начальник управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорь Ковалев и гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов обвиняются по части 4 статьи 160 УК — в присвоении или растрате группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

С последним словом выступил гендиректор ООО «Уютный двор62» Михаил Пузанов.

«Я в настоящее время не согласен с предъявленным мне обвинением. Муниципальный контракт был полностью мной исполнен. Как предприниматель я всегда хотел сделать наш регион и город Рязань уютным, красивым и спортивным», — сказал Пузанов.

По словам Пузанова, детская площадка составляла лишь 30% от указанной в контракте суммы, при этом он неоднократно перевозил, переустанавливал и хранил ее за собственные средства.

В своем последнем слове гендиректор ООО «Уютный двор62» отметил, что не вступал в преступный сговор с экс-мэром Рязани Сергеем Карабасовым и бывшим начальником управления энергетики и ЖКХ мэрии Игорем Ковалевым.

Судебная коллегия Рязанского областного суда определила: приговор Советского районного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы адвокатов осужденных оставить без удовлетворения. Подсудимых взять под стражу в зале суда.

Напомним, Советский районный суд 20 декабря 2021 года признал Карабасова виновным и назначил ему пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей. Игоря Ковалева суд признал виновным и назначил четыре года лишения свободы и штраф в размере 300 тысяч рублей. Михаила Пузанова признали виновным, назначали два года лишения свободы и девять месяцев, а также штраф в 200 тысяч рублей.

Осужденному Сергею Карабасову осталось отбыть около 12 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Игорю Ковалеву и Михаилу Пузанову примерно по 8 месяцев.

Эдуард Видакас, адвокат Карабасова, намерен обжаловать приговор в Конституционном суде РФ.