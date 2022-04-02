Суд оштрафовал юношей за пробежку в обнаженном виде по центру Петербурга

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал юношу Андрея Стрелкова за пробежку в обнаженном виде по центру города. Шестеро его друзей — Мааев, Гудименко, Андрюков, Кирпа, Ткаченко и Шарапов — получили трое суток ареста, сообщает объединенная пресс-служба судов в своем Telegram-канале.
Молодых людей привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ.
28 марта в 10:07 на Сенной площади Стрелков и его приятели совершили пробежку в обнаженном виде.
Друзья Стрелкова позже записали видеообращение к жителям Петербурга с извинениями, рассказали, что «не думали головой».