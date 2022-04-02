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Суббота, 2 апреля, 2022

Суд оштрафовал юношей за пробежку в обнаженном виде по центру Петербурга

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Суд оштрафовал юношей за пробежку в обнаженном виде по центру Петербурга

Александр Ильин
Фото: regio78 / vk.com

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал юношу Андрея Стрелкова за пробежку в обнаженном виде по центру города. Шестеро его друзей — Мааев, Гудименко, Андрюков, Кирпа, Ткаченко и Шарапов — получили трое суток ареста, сообщает объединенная пресс-служба судов в своем Telegram-канале.

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Молодых людей привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ. 

28 марта в 10:07 на Сенной площади Стрелков и его приятели совершили пробежку в обнаженном виде.

«Подобным поведение совместно со своими друзьями он хотел поднять настроение себе и окружающим, данное решение было принято спонтанно. При этом, до момента осуществления вышеуказанных действий, он и его друзья убедились в том, что поблизости отсутствуют дети», — говорится в сообщении.

Друзья Стрелкова позже записали видеообращение к жителям Петербурга с извинениями, рассказали, что «не думали головой».

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