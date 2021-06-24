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Четверг, 24 июня, 2021
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Суд не смягчил наказание рязанцу, совершившему убийство у Полтевского рынка

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Суд не смягчил наказание рязанцу, совершившему убийство у Полтевского рынка
Изображение succo с сайта Pixabay
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Вступил в силу приговор в отношении рязанца, совершившего убийство рядом с Полетаевским рынком. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагический инцидент произошёл в октябре. Мужчины выпивали в кафе «Старый город» на улице Гагарина. Потерпевший начал предъявлять осужденному различные претензии. Оба были изрядно пьяны.

Выйдя вместе со своим оппонентом на улицу, осужденный нанёс ему удар ножом в шею. Из-за массивной кровопотери мужчина скончался. Задержать убийцу смог очевидец.

Приговором Железнодорожного районного суда марте текущего года он признан виновным в совершении преступления. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В апелляционной жалобе осужденный просил о смягчении данного наказания, однако, судебной коллегией по уголовным делам Рязанского областного суда приговор оставлен без изменения.

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