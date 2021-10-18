Суд назначил выплаты вдовам рязанцев, участвовавших в ликвидации бандподполья на Украине

Вступили в силу решения Ряжского и Скопинского районных судов по делам о признании права на получение единовременной выплаты вдовам ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

В Рязанском областном суде рассмотрены апелляционные жалобы на решения по искам сотрудников районных прокуратур и прокуратуры Рязанской области, действующих в интересах гражданок, к УПФ РФ о праве на получение единовременной выплаты и обязании произвести данную выплату.

В судебном заседании установлено, что претендуя на меры государственной поддержки, предусмотренные для участников ВОВ, вдовы ветеранов обращались в Пенсионный фонд с заявлением о назначении единовременной выплаты. Согласно решениям государственного органа, им было отказано в выплате по тем основаниям, что круг лиц, имеющих право на выплату, в соответствии с Указом Президента от 07.02.2020 №100 включает в себя граждан, которые имели непосредственное отношение к событиям, входившим в период ВОВ с 1941 по 1945 год включительно. Супруги женщин принимали участие в боевых операциях на территории Украины в составе воинских частей в 1951 году и в период с марта 1951 года по декабрь 1954 года соответственно.

Гражданки обратились с заявлением в органы прокуратуры, которые по результатам проведенных проверок, выявили грубые нарушения действующего законодательства.

Судами первой инстанции установлено, что мужья истцов, участники боевых действий по ликвидации национального подполья на территории Украины в 1951 году, и в период с марта 1951 года по декабрь 1954 года соответственно, имеют статус ветеранов-участников ВОВ. Он отнесен законом к категории лиц, предусмотренной п.п. «е» п.1 ч.1 ст.2 Федерального закона «О ветеранах», супруги являются вдовами участников ВОВ и имеют право на получение единовременной денежной выплаты.

Ряжский и Скопинский районные суды иски удовлетворили, признали право гражданок на получение единовременной выплаты и обязали ответчика выплатить вдовам ветеранов ВОВ единовременную денежную выплату в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Ответчик, не согласившись с такими решениями, подал апелляционные жалобы.

Судебная коллегия по гражданским делам Рязанского областного суда, рассмотрев дела, согласилась с правовой позицией судов первой инстанции, решения районного суда оставила без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Решения судов вступили в законную силу.