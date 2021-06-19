Суд допросил Сергея Карабасова по делу о площадке в Лесопарке

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18 июня в Рязани допросили бывшего и.о. главы администрации Рязани Сергея Карабасова. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

25 июня состоится допрос экс-начальника управления ЖКХ горадминистрации Игоря Ковалёва.

Карабасов проходит обвиняемым по делу о «площадке-призраке» в Лесопарке. Рязанская журналистка пожаловалась президенту Путину на то, что детская площадка не поставлена. Бюджетные деньги за неё заплачены.

Карабасова, исполнявшего обязанности главы администрации Рязани, арестовали. Также обвиняемым является заместитель мэра и представитель фирмы-подрядчика. Позднее площадка была показана журналистам, представителям власти, но рассмотрению уголовного дела это не помешало.

Сейчас Сергей Карабасов находится под домашним арестом. Адвокаты попросили назначить повторную экспертизу по делу.