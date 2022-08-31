Суд арестовал мужа пропавшей в Рязани Елены Логуновой до 15 октября

В среду, 31 августа, Басманный суд Москвы по ходатайству следователей отправил в СИЗО Александра Логунова, мужа пропавшей в Рязани более года назад Елены Логуновой.

Басманным районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Логунова Александра Сергеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 242 УК РФ, на один месяц и 15 суток, до 15 октября 2022 года, сообщает РИА Новости.

Рассмотрение ходатайства проходило в закрытом режиме. Логунова обвиняют в распространении порнографии.

Сообщение о задержании Александра появилось 30 августа. Сегодня поступила информация о том, что рязанец признался в убийстве супруги и показал место, где спрятал труп. Но официального подтверждения нет.