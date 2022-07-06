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Суд арестовал до 5 сентября жителя Челябинска после угона автомобиля с ребенком

Фото: СУ СК РФ по Рязанской области

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца жителю Челябинска, который угнал автомобиль женщины с автозаправки с находившимся в нем ребенком, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

Как сообщалось, 4 июля неоднократно судимый 39-летний житель Челябинска на территории автозаправки, расположенной на 18 км автодороги «Подъезд к Екатеринбургу» в Сосновском районе, применив насилие в отношении женщины, завладел ее автомобилем «Лифан», в салоне которого находился 5-летний ребенок. Позже подозреваемого, въехавшего в дорожное ограждение, задержали, ребенок не пострадал.

Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем с применением насилия), сообщает РИА Новости.

«Сегодня Сосновский районный суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября 2022 года», — говорится в сообщении.

Прокурор поддержал ходатайство следователя, указав, что обвиняемый совершил тяжкое преступление, находясь под административным надзором, уточняется в сообщении.

Кроме того, добавляет пресс-центр, он подозревается в покушении на угон автомобиля Renault в поселке Новое поле незадолго до совершения вышеуказанного преступления.

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