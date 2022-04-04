Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК

Специалисты Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») вошли в состав жюри научно-практической конференции «Битва за призвание» Рязанского колледжа электроники. Вместе с ними оценивали научные проекты студентов преподаватели колледжа.

Свои проекты жюри представили студенты направления подготовки «Монтаж, техническое обслуживание промышленного оборудования». Победителем признан третьекурсник Вадим Названов. В своей работе он представил план по техническому обслуживанию и ремонту реактора Р8Н гидроочистки дизельного топлива установки ЭЛОУ АВТ-3. Участники конференции получили от нефтезавода грамоты и поощрительные призы. В апреле жюри также будут оценивать научные разработки студентов специальности «Переработка нефти и газа».

Рязанский колледж электроники – одно из региональных учебных заведений, ведущих подготовку специалистов по востребованным на Рязанской НПК направлениям. Так, в колледже проходят обучение будущие технологи и механики.

Сотрудничество Рязанской НПК и колледжа электроники происходит и по другим направлениям: предприятие проводит для учащихся профориентационные мероприятия, экскурсии. Студенты проходят на нефтезаводе производственную и преддипломную практику. Сотрудники предприятия читают студентам спецдисциплины. Ежегодно Рязанская НПК выделяет образовательному партнеру благотворительные средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.