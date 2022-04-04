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Понедельник, 4 апреля, 2022

Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК

Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК

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Специалисты Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») вошли в состав жюри научно-практической конференции «Битва за призвание» Рязанского колледжа электроники. Вместе с ними оценивали научные проекты студентов преподаватели колледжа.

Свои проекты жюри представили студенты направления подготовки «Монтаж, техническое обслуживание промышленного оборудования». Победителем признан третьекурсник Вадим Названов. В своей работе он представил план по техническому обслуживанию и ремонту реактора Р8Н гидроочистки дизельного топлива установки ЭЛОУ АВТ-3. Участники конференции получили от нефтезавода грамоты и поощрительные призы. В апреле жюри также будут оценивать научные разработки студентов специальности «Переработка нефти и газа».

Рязанский колледж электроники – одно из региональных учебных заведений, ведущих подготовку специалистов по востребованным на Рязанской НПК направлениям. Так, в колледже проходят обучение будущие технологи и механики.

Сотрудничество Рязанской НПК и колледжа электроники происходит и по другим направлениям: предприятие проводит для учащихся профориентационные мероприятия, экскурсии. Студенты проходят на нефтезаводе производственную и преддипломную практику. Сотрудники предприятия читают студентам спецдисциплины. Ежегодно Рязанская НПК выделяет образовательному партнеру благотворительные средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК

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Специалисты Рязанской НПК (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть») вошли в состав жюри научно-практической конференции «Битва за призвание» Рязанского колледжа электроники. Вместе с ними оценивали научные проекты студентов преподаватели колледжа.

Свои проекты жюри представили студенты направления подготовки «Монтаж, техническое обслуживание промышленного оборудования». Победителем признан третьекурсник Вадим Названов. В своей работе он представил план по техническому обслуживанию и ремонту реактора Р8Н гидроочистки дизельного топлива установки ЭЛОУ АВТ-3. Участники конференции получили от нефтезавода грамоты и поощрительные призы. В апреле жюри также будут оценивать научные разработки студентов специальности «Переработка нефти и газа».

Рязанский колледж электроники – одно из региональных учебных заведений, ведущих подготовку специалистов по востребованным на Рязанской НПК направлениям. Так, в колледже проходят обучение будущие технологи и механики.

Сотрудничество Рязанской НПК и колледжа электроники происходит и по другим направлениям: предприятие проводит для учащихся профориентационные мероприятия, экскурсии. Студенты проходят на нефтезаводе производственную и преддипломную практику. Сотрудники предприятия читают студентам спецдисциплины. Ежегодно Рязанская НПК выделяет образовательному партнеру благотворительные средства на ремонт учебных кабинетов и лабораторий, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК
Студенты Рязанского колледжа электроники презентовали свои проекты работникам РНПК

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