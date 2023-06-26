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Студенты Рязанского госуниверситета отправились изучать фауну насекомых Южной Мещеры

Татьяна Проводина
Фото из группы Молодёжный клуб РГО в Рязани ВКонтакте

На минувшей неделе студенты-географы 3 курса Института Естественных наук РГУ имени С.А. Есенина отправились на кордон Липовая гора в Окский биосферный заповедник. Об этом сообщает Молодёжный клуб РГО в Рязани ВКонтакте.

Две недели экологические географы будут жить вдали от цивилизации на закрытой территории и исследовать биогеографию насекомых. Основой работы станет дневной отлов насекомых на лугах совместной поймы рек Оки и Пры недалеко от их слияния в урочищах Липовая гора, Белый яр, в окрестностях озера Лопата и в пойменных дубравах реки Пры.

Ночью отлов будут проводить на ртутную лампу высокого давления мощностью в 500Вт. Результаты исследований внесут определённый вклад в познание фауны насекомых Южной Мещеры, её эталонных ландшафтов, охраняемых на территории Окского заповедника.

Руководители исследований — к.г.н., завкафедрой географии, экологии и природопользования Алексей Владимирович Водорезов и ведущий энтомолог, к.б.н., старший научный сотрудник Окского государственного заповедника, специалист в области исследований фауны полужесткокрылых Рязанской Мещеры Анна Михайловна Николаева.

Студенты Рязанского госуниверситета отправились изучать фауну насекомых Южной Мещеры
Студенты Рязанского госуниверситета отправились изучать фауну насекомых Южной Мещеры
Студенты Рязанского госуниверситета отправились изучать фауну насекомых Южной Мещеры

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