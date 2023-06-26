Студенты Рязанского госуниверситета отправились изучать фауну насекомых Южной Мещеры

На минувшей неделе студенты-географы 3 курса Института Естественных наук РГУ имени С.А. Есенина отправились на кордон Липовая гора в Окский биосферный заповедник. Об этом сообщает Молодёжный клуб РГО в Рязани ВКонтакте.

Две недели экологические географы будут жить вдали от цивилизации на закрытой территории и исследовать биогеографию насекомых. Основой работы станет дневной отлов насекомых на лугах совместной поймы рек Оки и Пры недалеко от их слияния в урочищах Липовая гора, Белый яр, в окрестностях озера Лопата и в пойменных дубравах реки Пры.

Ночью отлов будут проводить на ртутную лампу высокого давления мощностью в 500Вт. Результаты исследований внесут определённый вклад в познание фауны насекомых Южной Мещеры, её эталонных ландшафтов, охраняемых на территории Окского заповедника.

Руководители исследований — к.г.н., завкафедрой географии, экологии и природопользования Алексей Владимирович Водорезов и ведущий энтомолог, к.б.н., старший научный сотрудник Окского государственного заповедника, специалист в области исследований фауны полужесткокрылых Рязанской Мещеры Анна Михайловна Николаева.