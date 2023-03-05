Воскресенье, 5 марта, 2023
Татьяна Проводина

Студентка РГУ представит Рязанскую область на конкурсе «Королева студенчества Союзного государства»

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Фото из группы РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте

Студентка 3 курса факультета русской филологии и национальной культуры РГУ Полина Плотникова станет участницей конкурса «Королева студенчества Союзного государства».

Девушка представит Рязанскую область. Всего от России в конкурсе будут участвовать 6 претенденток. Об этом сообщает РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте.

Подготовка к конкурсу стартует уже в ближайшие дни. В выборе сценических образов и творческих номеров Полине будет помогать профессиональная команда.

23 марта состоятся интеллектуальный и творческий конкурсы и пройдёт интернет-голосование.

Конкурс «Королева студенчества Союзного государства» проходит с 1994 года с участием представительниц России и Беларуси. В программе — творческие, патриотические и общественные мероприятия, а также пресс-конференции.

Давайте пожелаем удачи нашей красавице! Болеем за Полину!

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