Студентка РГУ представит Рязанскую область на конкурсе «Королева студенчества Союзного государства»

Студентка 3 курса факультета русской филологии и национальной культуры РГУ Полина Плотникова станет участницей конкурса «Королева студенчества Союзного государства».
Девушка представит Рязанскую область. Всего от России в конкурсе будут участвовать 6 претенденток. Об этом сообщает РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте.
Подготовка к конкурсу стартует уже в ближайшие дни. В выборе сценических образов и творческих номеров Полине будет помогать профессиональная команда.
23 марта состоятся интеллектуальный и творческий конкурсы и пройдёт интернет-голосование.
Конкурс «Королева студенчества Союзного государства» проходит с 1994 года с участием представительниц России и Беларуси. В программе — творческие, патриотические и общественные мероприятия, а также пресс-конференции.
Давайте пожелаем удачи нашей красавице! Болеем за Полину!
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