Студентка РГУ представит Рязанскую область на конкурсе «Королева студенчества Союзного государства»

Студентка 3 курса факультета русской филологии и национальной культуры РГУ Полина Плотникова станет участницей конкурса «Королева студенчества Союзного государства».

Девушка представит Рязанскую область. Всего от России в конкурсе будут участвовать 6 претенденток. Об этом сообщает РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте.

Подготовка к конкурсу стартует уже в ближайшие дни. В выборе сценических образов и творческих номеров Полине будет помогать профессиональная команда.

23 марта состоятся интеллектуальный и творческий конкурсы и пройдёт интернет-голосование.

Конкурс «Королева студенчества Союзного государства» проходит с 1994 года с участием представительниц России и Беларуси. В программе — творческие, патриотические и общественные мероприятия, а также пресс-конференции.

Давайте пожелаем удачи нашей красавице! Болеем за Полину!