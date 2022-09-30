Студентка попала в больницу, пытаясь приворожить парня своей кровью

В Севастополе 17-летняя студентка попала в больницу, пытаясь приворожить парня амулетом со своей кровью. Подробности ЧП сообщает Mash.

Девушка учится в местном вузе, влюбилась в молодого человека, но открыться ему не смогла. Студентка решила приворожить возлюбленного. Порезала себе бедра, нацедила крови в колбочку. Потом повесила её на цепочку, чтобы вручить объекту обожания на день рождения.

На занятии по немецкому языку девушке стало плохо. Сначала она заявила преподавателю, что отравилась арбузом, но приехавшая скорая помощь обнаружила порезы на теле.