12 мая в 19:00 на СТС выходит 16-серийное драмеди «Мой брат — клон» с Никитой и Вячеславом Паршиными в главных ролях. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В новом сериале к звёздам хита «Молодёжка. Новая смена» присоединятся: Валерий Николаев, Анна Бреннер-Вартаньян, Наталия Вдовина, Сюзанна Бэлль, Никита Тарасов и другие актёры.

В сериале 59-летний Валерий Николаев («День рождения Буржуя») исполнил роль 73-летнего учёного-генетика и дедушку главы агрохолдинга Игоря (Вячеслав Паршин). По сюжету молодой бизнесмен узнаёт, что на наследство претендует и полицейский Егор (Никита Паршин) — его брат, о котором никто никогда не слышал. Игорь и его мать (Анна Бреннер-Вартаньян) пытаются разобраться, откуда взялся Егор. Но расследование приводит к неожиданным последствиям: теперь скромный вегетарианец Егор возглавляет мясной холдинг, а амбициозный Игорь делит хрущёвку с мамой брата (Наталия Вдовина).

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«Эта история о любви, самопознании и сложных взаимоотношениях с собой. Здесь мы поднимаем непростые темы. Например, клон — это человек? Если да, то чем он отличается от рождённого естественным путём?» — размышляет автор сценария Анастасия Демидова.

Фото: СТС